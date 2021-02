Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mitternachtssnack - Pizza gut durch

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Über die Rettungsleitstelle wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Einsatz in Dorndorf-Steudnitz bekannt. Ein Zeuge konnte aus einer Wohnung akustisch den Feuermelder wahrnehmen. Zudem roch es etwas und im Wohnzimmer saß eine Person, welche nicht mehr reagierte. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, entpuppte sich die Situation als nicht ganz so dramatisch. Der 39-jährige Bewohner hatte sich eine Pizza im Ofen aufbacken wollen. Aufgrund seiner Alkoholisierung von 1,41 Promille hat er seinen Mitternachtssnack scheinbar völlig vergessen und dieser brannte im Ofen nun vor sich hin. Sachschaden entstand keiner und auch der 39-Jährige blieb unverletzt und konnte in seiner Wohnung bleiben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell