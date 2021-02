Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Und täglich grüßt das Murmeltier

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Der 19-Jährige aus Silbitz hat die Beamten der Polizei Saale-Holzland am Mittwochmorgen wieder auf den Plan gerufen. Über seinen Vermieter meldete der polizeibekannte Mann einen Einbruch in seine Wohnung. Unbekannte sind angeblich gewaltsam in seine Wohnung eingedrungen und habe diese völlig verwüstet. Ob der oder die Täter aber etwas entwendet haben, konnte der junge Mann allerdings nicht sagen. Bei weiteren Ermittlungen vor Ort wurde über weitere Zeugen aber bekannt, dass der 19-Jährige selber für den Zustand seiner Wohnung verantwortlich war. Mit einer Feile, welche sich noch in der Wohnung befand, hat er die Tür gewaltsam geöffnet und anschließend für reichlich Unordnung gesorgt. Dies hat er gegenüber anderen Zeugen auch zugegeben. Der junge Mann wurde anschließend aufgrund seiner Verfassung in ein Krankenhaus gebracht.

