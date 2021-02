Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kennzeichenroulette

Jena (ots)

Wild vertauscht wurden mehrere Kennzeichentafeln am Mittwoch in Jena. Gegen 15:00 Uhr meldete sich ein Zeuge der seine Kennzeichentafel als gestohlen melden wollte. Die Halterung war beschädigt, sein Kennzeichen weg. Das Kuriose hierbei war jedoch, dass dafür ein anderes Kennzeichen durch die unbekannten Täter angebracht wurde. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass es zwei weiteren Fahrzeughaltern ebenso ergangen ist. Auch ihre Kennzeichen wurden entwendet und an einem anderen Pkw wieder angebracht. Jedoch fehlt von einem Kennzeichen bisher jede Spur.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell