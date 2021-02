Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl an der Wohnungstür

Jena (ots)

Einen Schreckmoment musste am Mittwochnachmittag eine 11-Jährige aus Jena erleben. Als es an der Wohnungstür klingelte und das junge Mädchen öffnete, standen zwei unbekannte Personen mit Spendenzetteln vor der Tür. Als die Frau und der Mann bemerkten, dass die 11-Jährige scheinbar alleine Zuhause ist, schoben sie das Mädchen zur Seite, drückten die Wohnungstür auf und nahmen 20 Euro von einer Kommode im Flur. Da sie keine weiteren Barmittel finden konnten, verließen die unbekannten Täter die Wohnung fluchtartig in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

