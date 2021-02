Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit offener Klappe

Jena (ots)

In den Mittagsstunden meldete ein Zeuge, dass in der Dornburger Straße ein Pkw steht, bei dem die kofferraumklappe speerangelweit aufsteht. In dem Fahrzeug befinden sich noch Rücksäcke, die dadurch für mögliche Gelegenheitsdiebe attraktiv werden könnten. Nachdem durch die Polizei der 65-jährige Halter erreicht werden konnte, gab dieser an, dass er den Kofferraum schlichtweg vergessen hatte zu schließen. Er hat sich sofort zu seinem Fahrzeug begeben und dies ordnungsgemäß verschlossen.

