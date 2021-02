Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Würstchen zum Mittag

Jena (ots)

Ein 37-Jähriger wurde am Mittwochmittag bei einem Diebstahl in einem Supermarkt in der Erlanger Allee in Jena erwischt. Der Mann entwendete ein Päckchen Würstchen im Wert von 1,90 Euro und wollte anschließend den Kassenbereich, ohne zu bezahlen, verlassen. Anstatt warmer Würste als Mittagsmahl erhielt der junge Mann eine Anzeige wegen Diebstahls, was ihm wahrscheinlich nicht so schmeckte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell