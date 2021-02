Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weißer Dampf in Jena

Jena (ots)

Am Mittwochvormittag hätten man vermuten können, dass in Jena ein neuer Papst gewählt wurde. Allerdings war es weißer Wasserdampf der den Rauch verursachte. In der Naumburger Straße Ecke Altenburger Straße kam es, gegen 08:00 Uhr, zu einem Wasserrohrbruch. Aufgrund der hohen Wassermenge, die an mehreren Stellen austrat, musste der Bereich gesperrt werden. Der Straßenbahnverkehr musste kurzzeitige seinen Fahrbetrieb einstellen. Etwa eine Stunde später sind Mitarbeiter der Stadtwerke dem Verursacher auf die Schliche gekommen. Eine Fernwärmeleitung war geplatzt, wobei die genaue Schadstelle allerdings bisher noch nicht lokalisiert werden konnte. Nachdem diese abgestellt wurde, konnte zwar der Verkehr wieder normal fließen, allerdings bedeutete dies auch, dass für einen Großteil des Stadtgebietes Jena-Nord großflächig die Wärmeversorgung unterbrochen werden musste. Dies hatte zur Folge, dass ca. 6.500 Haushalte mit ca. 12.000 - 15.000 Bewohnern, darunter sechs Pflegeheime und eine Asylbewerberunterkunft, von der Wärmeversorgung abgeschnitten waren. Durch den Oberbürgermeister der Stadt Jena wurde um 19:00 Uhr der Katastrophenfall ausgerufen. Entgegen der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der COVID19-Pandemie war es somit zulässig, dass Angehörige eines Haushaltes sämtliche Angehörige eines von der Kälte bedrohten Haushaltes aufnehmen. Durch die Stadtverwaltung wurden Notunterbringungsmöglichkeiten in Turnhallen und Hotels organisiert. Von den sechs betroffenen Pflegeheimen werden vier durch technische Mittel der Stadtwerke und zwei durch die Feuerwehr behelfsmäßig mit Wärme versorgt. Gegen 03:00 Uhr konnte das Leck behoben werden und die Leitung ist nun wieder dicht.

