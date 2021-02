Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Jena (ots)

Am Mittwoch den 10.02.2021 ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Dammstraße in Jena. Ein grauer Pkw VW stand am rechten Fahrbahnrand zwischen der dortigen Grundschule und der Kindestagesstätte, in Richtung Tümplingstraße. Ein bis dato unbekanntes Fahrzeug beschädigte im Zeitraum von 07:00 Uhr und 15:00 Uhr den Pkw VW an der linken Fahrzeugseite und der Verursacher hat sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt. Den Unfallhergang konnte die Fahrzeugnutzerin allerdings nicht beobachten. Nach ersten Einschätzungen beträgt der entstandene Schaden einen mittleren vierstelligen Bereich, das dieser fast die komplette linke Fahrzeugseite umfasst.

Die Polizei Jena sucht nun nach Unfallzeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang oder dem beteiligten Fahrzeug machen?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

