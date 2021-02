Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 11.02.2021

Weimar (ots)

Versuchte Einbrüche

Lediglich geringen Sachschaden verursachten Unbekannte in jüngster Vergangenheit in Weimar Nord. In mindestens zwei Mehrfamilienhäuser in dem Stadtteil verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte seit Beginn des Monats widerrechtlich Zutritt. Im dortigen Keller versuchten der oder die Täter in einzelne Boxen zu gelangen. Da dies nicht gelang oder die Einbrecher gestört wurden, kam es zu keinen Diebstählen aus den Kellern.

Fahrrad entwendet

Im Verlauf der vergangenen Woche verschaffte sich eine oder mehrere unbekannte Personen Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Washingtonstraße. Aus der Kellerparzelle eines Hausbewohners entwendeten der oder die Täter sodann ein Fahrrad im Wert von etwa 500 Euro. Hinweise zu dem Täter gibt es derzeit noch nicht.

Geschlagen

Eigentlich wollte er nur helfen. Nachdem ein 22-jähriger Mann gestern Abend zweimal aufgrund seines Verhaltens im Stadtgebiet auffiel, erbaten die Polizisten die Hilfe vom Rettungsdienst. Zur genauen Abklärung seines Zustandes wurde der Mann ins Klinikum gebracht. Hier schlug er dann aber unvermittelt um sich und einem Mitarbeiter ins Gesicht. Der Klinikmitarbeiter wurde leicht verletzt. Mit Hilfe der Polizeibeamten konnte man dem Mann habhaft werden.

Zusammenkunft im Park

Im Ilmpark trafen sich gestern Abend mehrere Jugendliche. Sie tranken gemeinsam Alkohol. Einer der Beteiligten, ein 16-jähriger Weimarer, offenbar zu viel. Sein Zustand beängstigte die anderen, welche nun die Polizei um Hilfe riefen. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann neben einer erheblichen Menge Alkohol auch Drogen konsumiert hatte. Er wurde ins Krankenhaus verbracht. Zwei weitere, leicht alkoholisierte Minderjährige (14, 15) wurden erst zur PI verbracht und dann ihren Eltern übergeben. Die zuständige Ordnungsbehörde wurde über den Sachverhalt informiert. Die Einleitung weiterer Maßnahmen wegen des Verstoßes gegen die derzeit geltenden Corona-Vorschriften wird geprüft.

