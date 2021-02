Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medienbericht der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch gegen 15:00 Uhr in der Erfurter Straße. Ein Pkw Renault und ein Pkw Opel fuhren in der Reihenfolge stadteinwärts. Die vorausfahrende 32-jährige Fahrerin des Peugeot bremste ihr Fahrzeug ab, um einen im Gegenverkehr befindlichen LKW die Einfahrt zu einem Parkplatz zu ermöglichen. Dies übersah der hinter ihr fahrende 37-jährige Fahrer des Pkw Opel und fuhr hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 32-Jährige schwer verletzt und musste aufgrund der Wetterlage mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden.

Ein 37-Jähriger wurde am Donnerstagmorgen in der Bahnhofstraße Ecke Dornburger Straße einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurden bei ihm Betäubungsmittel festgestellt und beschlagnahmt.

