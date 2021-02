Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Touchiert und weitergefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine Unfallflucht meldete am Dienstagabend ein 46-Jähriger im Bereich Eineborn. Der Mann war mit seinem Kleintransporter auf der Landstraße aus Richtung Hermsdorf unterwegs. Am Abzweig zum Gewerbegebiet "Hermsdorfer Kreuz" ordnete sich der Zeuge links ein, um in der Folge auch nach links abzubiegen, als rechts plötzlich ein Kleintransporter in Richtung Eineborn an dem 46-Jährigen vorbei fuhr und den Pkw des Zeugen dabei touchierte. Ohne seiner Pflichten nachzukommen fuhr der Unfallverursacher aber weiter. An dem Fahrzeug des 46-jährigen Mannes entstand leichter Sachschaden.

