Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im Alkoholrausch durch die Kälte

Jena (ots)

Zwei Männer im Alter von 30 und 37 Jahren haben am Dienstagabend den Straßenverkehr in Jena aufgemischt. Gegen 20:30 Uhr ging die erste Meldung ein, dass zwei Personen auf der Bundesstraße in Richtung Burgau laufen, scheinbar erheblich alkoholisiert sind und Fahrzeuge versuchen anzuhalten bzw. gegen diese treten und schlagen. Kurze Zeit später folgte die zweite Mitteilung von einer Fahrzeugführerin mit gleichem Inhalt. Die beiden Männer konnten dann von Polizeibeamten festgestellt werden. Sie gaben an, dass sie nach Jena wollen. Scheinbar merkten sie aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht, dass sie sich in die falsche Richtung bewegten. Durch die Beamten wurden die zwei Personen auf den rechten Weg gewiesen und erhielten eine Anzeige wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Eine Prüfung der Fahrzeuge ergab, dass diese keinen Schaden genommen hatten.

