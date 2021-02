Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlitten überfahren - Zeugen gesucht

Jena (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in der Thomas-Mann-Straße/ Ecke Nollendorfer Straße in Jena zu einem Unfall zwischen einem Schlitten und einem Pkw. Dies teilte der Schlittenbesitzer der Polizei in Jena mit. Der 32-jährige Familienvater war mit seinen Kindern auf der Thomas-Mann-Straße in Richtung Theo-Neubauer-Straße unterwegs, als ein BMW ohne zu blinken in einem scharfen Bogen nach rechts abbog. Hierbei kam das Fahrzeug ins Rutschen und berührte den jungen Mann leicht an den Beinen. Der 32-Jährige stellte den Fahrer daraufhin zur Rede. Als der Familienvater jedoch zu seinen Kindern zurückkehren wollte und um das Heck des Fahrzeuges lief, setzte der BMW-Fahrer zurück und erwischte den jungen Mann erneut an den Beinen. Glücklicherweise blieb dieser dabei unverletzt. Nichts so viel Glück hatte der Schlitten der Familie. Als der BMW sich wieder vorwärts in Bewegung setzte überfuhr er den unbesetzten Schlitten, wodurch dieser zerstört und nicht mehr einsatzfähig wurde. Zeugen die den Unfall beobachten konnten, oder Hinweise geben können werden gebeten sich an die Polizei Jena unter: 03641- 810 oder ED.ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell