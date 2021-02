Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeuge gesucht!

Jena/Weimar/Saale-Holzland-Kreis/Weimarer Land (ots)

Am 28.01.2021, gegen 22:20 Uhr, kam es im Jenaer Ortsteil Löbstedt zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und einem flüchtigen Fahrzeugführer. Der Pkw-Fahrer, welcher sich der polizeilichen Kontrolle entzogen hatte, befuhr zur besagten Zeit die Naumburger Straße in Richtung Camburg. Im Bereich der Kreuzung Naumburger Straße/ Rautal/ Am Steinbach bog der Fahrzeugführer links in Richtung Rautal ab. Hierbei missachtete der Flüchtende die Vorfahrt des entgegenkommenden Verkehrs. Ein aus Richtung Camburg kommender silberner Kleinwagen musste daraufhin eine Gefahrenbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Der Fahrzeugführer wird dringend gebeten sich als Zeuge bei der Polizei Weimar unter 036458-58312 zu melden.

