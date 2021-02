Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradfund - Eigentümer gesucht

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Bereits am 02. Februar 2021 berichtete die Polizeiinspektion Weimar, dass sie im Zuge von Ermittlungen mehrere Fahrräder bei einem 38-Jährigen aufgefunden haben, welche vermutlich aus diversen Diebstahlshandlungen stammen. Dem 38-Jährigen Fahrraddieb sind die Beamten aufgrund eines Zeugen und einer Onlineplattform auf die Schliche gekommen, da der vermeintliche Tatverdächtige die Räder hier zum Verkauf online stellte. Die Ermittlungen zu den anderen sichergestellten Rädern konnten bisher noch nicht abgeschlossen werden, sodass die Polizei Weimar weiterhin nach den Eigentümern der Räder sucht.

Wenn Ihnen eines der abgebildeten Fahrräder gehört, oder sie Hinweise zu dessen rechtmäßigen Eigentümer machen können, dann wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Weimar unter: 03643- 8820 oder per Mail an: ED.PI.Weimar@polizei.thueringen.de

WICHTIG: Bringen Sie bitte einen geeigneten Eigentumsnachweis mit, denn nur so kann Ihnen Ihr Rad ausgehändigt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell