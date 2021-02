Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tank von Schneeketten beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Um seine Fahrt vorsetzten zu können hat am Montagmittag ein Lkw-Fahrer den Entschluss gefasst Schneeketten auf die Reifen seines 12-Tonners aufzuziehen. Dazu fuhr er in Eisenberg auf den Parkplatz Tierpark. Als er aber dann seinen Koloss in Bewegung setzte, rissen die Schneeketten aus bisher unbekannten Gründen und schlugen ein Leck in den Tank, sodass Kraftstoff austrat. Durch die Rettungskräfte wurden die auslaufenden Betriebsflüssigkeiten gebunden und der Tank ausgepumpt, sodass eine weitere Gefährdung abgewendet werden konnte. Auch die Kennzeichentafel, die der Fahrer zuvor verloren hatte, konnte ihm wieder ausgehändigt werden.

