Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schneechaos auch für Räumfahrzeuge schwer zu händeln

Jena (ots)

Selbst die Räumfahrzeuge hatte am Montag, aufgrund des Wetters und anhaltendem Schneefalls, zu tun auf der Straße zu bleiben. In der Hugo-Schrade-Straße Ecke Wanderslebstraße in Jena kam ein Streufahrzeug von der schneebedeckten Straße ab und rutschte gegen ein geparktes Fahrzeug. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden, lediglich an dem abgestellten BMW entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell