Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrstil angeprangert

Jena (ots)

Eine 52-Jährige meldete sich am Montagmorgen, gegen 09:00 Uhr bei der Polizei in Jena und teilte mit, dass sie soeben mit ihrem Mann auf der Straße von Großschwabhausen nach Jena unterwegs war. Aufgrund der vorherrschenden Witterungsbedingungen musste der Mann sehr langsam fahren. Auf Höhe des Kreisverkehrs in Isserstedt wurde das Ehepaar erst von einem Fahrzeug, trotz überschneiter Straßen, überholt und anschließend ausgebremst. Der unbekannte Fahrer stieg dann aus und echauffierte sich heftig über die Fahrweise der Eheleute. Der Unbekannte riet dem Ehemann, dass er sein Fahrzeug putzen und erstmal richtig Autofahren lernen soll. Anschließend stieg er wieder in seinen Pkw und fuhr davon.

