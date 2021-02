Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 09.02.2021

Weimar (ots)

Winter hat alles im Griff

Sehr viel Zeit an der frischen Luft verbrachten gestern die Beamten der PI Weimar. Fast ausnahmslos alle Einsätze drehten sich um die Witterungs- und / oder Straßenverhältnisse. Hin und wieder kam es zu kleineren Blechschäden. Vielmehr aber hatten die Polizisten damit zu tun den Verkehr am Laufen zu halten. An zahlreichen Kreuzungen, kleineren und größeren Anstiegen ging es teilweise weder vor noch zurück. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten schoben, schippten und regelten die Beamten, nur damit sich ringsum kein noch größeres Chaos bildete. Teilweise erbaten die Polizisten sogar Hilfe von der Feuerwehr. Mit der technischen Ausrüstung der Kameraden kam man hier und da doch weiter. Nichts desto trotz mussten Autofahrer auf einigen Strecken noch mehr Zeit einrechnen, als sie es ohnehin schon taten. Auf der B7, im Bereich um das Gewerbegebiet, verbrachten die Verkehrsteilnehmer immer wieder Zeit im Stau. Festgefahrene Lkw an Ein- und Ausfahrten oder in den Graben gerutschte Lieferwagen waren der Grund. Ähnlich verhielt es sich an den Abzweigungen der Stadtumfahrung. Innerhalb des Stadtgebietes kam es am Nachmittag zu größeren Einschränkung im Bereich des Kirschberges / Fr.-Ebert-Straße, nachdem sich hier ein Lkw festgefahren hat, der nur mit schwerem Gerät wieder befreit werden konnte. Im Weimarer Land lag das größte Problem im Bereich Bad Berka. An den ansteigenden Ausfahrten in Richtung Weimar und Troistedt kam es häufiger zu Verzögerungen, weil Lkw nicht mehr weiter kamen. Trotz aller Widrigkeiten zieht die Polizei Weimar eine positive Bilanz. Es kam zu Bagatellunfällen und zeitlichen Verzögerungen, aber die besonnene Fahrweise und die gegenseitige Rücksichtnahme der Mehrheit der Verkehrsteilnehmer hat Schlimmeres verhindert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell