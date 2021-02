Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Einbruch in Keller

In der Zeit von 06.02.2021 bis zum 08.02.2021 drangen unbekannte Täter in den Kellerbereich in Apolda, Hermstedter Straße 2 ein. Hier wurden zwei Kellerverschläge angegriffen. Dabei wurden ein Vorhängeschloss und eine Holzlatte beschädigt. Nach einer ersten Übersicht wurden keine Gegenstände entwendet. Der Schaden an den Kellertüren beträgt ca. 20 Euro.

Ein weiterer Kellereinbruch wurde am 05.02.2021 auf den 06.02.2021 in Apolda, Platz der Demokratie 2 verzeichnet. Hier wurde durch unbekannte Täter versucht, die Tür zu einen Fahrradabstellraum aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden an der Tür wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Apolda unter 03644/5410 entgegen.

Am Montagabend wurde am Heidenberg in Apolda ein Pkw, Skoda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der 41-jährige Deutsche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell