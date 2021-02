LPI-J: Wer kennt den Täter?

Landespolizeiinspektion Jena

Jena (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung von Täterbildern, bezüglich einer Diebstahlshandlung in Jena, liegt vor.

In der Nacht des 14. September 2020 (einem Montag), gegen 02:09 Uhr, drang ein bis dato unbekannter Täter in das Büro des Internationalen Bundes Am Herrenberge in Jena ein. Der Täter riss mit Gewalteinwirkung das metallische Fenstergitter aus der Wandhalterung und konnte so das Fenster zum Büro mit einem unbekannten Gegenstand öffnen. In der weiteren Folge stieg der Täter ins Objekt ein, begab sich zielgerichtet zu einem Tresor und hebelt diesen auf. Aus dem Geldschrank wurde Bargeld in Höhe von circa 550 Euro entwendet.

Wer kennt die abgebildeten Person und kann Angaben zu deren Identität machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Jena unter: 03641- 811425 oder per Mail an: KPI.Jena@polizei.thueringen.de

