Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beschädigt, beleidigt, verletzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Verletzungen an der Hand zog sich am Sonntag ein 19-Jähriger aus Silbitz zu. Der junge Mann suchte das Wohnhaus eines 65-Jährigen auf, zertrümmerte eine Fensterscheibe und beleidigte den Mann zudem. Hintergrund war ein vorheriger polizeilicher Einsatz an der Wohnanschrift des jungen Mannes, für den er den Geschädigten verantwortlich machte. Durch die Polizeibeamten konnte der 19-Jährige unmittelbar in der Nähe des Tatortes festgestellt werden. Nach der Hinzuziehung eines Rettungswagens wurde der junge Mann ins Krankenhaus gebracht. Zu den Verletzungen an seiner Hand hat der junge Mann jetzt noch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Beleidigung im Gepäck.

