Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schloss zerstört

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einen versuchten Einbruch in sein Gartenhaus musste ein 78-Jähriger am Sonntag in Schleifreisen feststellen. Unbekannte versuchten das Schloss der Gartenhütte aufzubrechen, woran der oder die Täter allerdings scheiterten. Folglich gelang es den Tätern nicht ins Innere des Objektes vorzudringen und Beute mitzunehmen. Allerdings zerstörten sie das Schloss vollständig, sodass ein Sachschaden von etwa 100 Euro entstand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell