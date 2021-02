Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unnachgiebig

Jena (ots)

Weg von Zuhause wollte am Sonntagabend unbedingt ein 39-Jähriger aus Jena. Mehrfach rief er über Notruf die Polizeibeamten in der Einsatzzentrale in Erfurt an und teilte mit, dass er nun in die "Klapper" möchte. Die Beamten wiesen den Mann mehrfach darauf hin, dass es ihm freisteht in die Psychiatrie zu gehen und er gerne mittels Taxi, Freunden, öffentlichen Verkehrsmitteln oder aber einfach zu Fuß den Weg dahin bestreiten kann. Mit dieser Antwort gab sich 39-Jährige aber nicht zufrieden und meldete sich kurze Zeit später erneut bei der Polizei. Diesmal behauptete er, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und weiteren Personen gekommen sei und es verletzte gibt. Eine Prüfung vor Ort ergab, dass auch dies eine Finte und nur Mittel zum Zweck gewesen ist. Letztlich bot der Mann aus Jena den Beamten einen Atemalkoholwert von 2,59 Promille an, somit durfte er zwar im Rettungswagen in Richtung Psychiatrie mitfahren, aber muss sich nun auch wegen Notrufmissbrauch verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell