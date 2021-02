Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Es blieb beim Versuch

Jena (ots)

Insgesamt sechs Keller sind zum Zielobjekt von Langfingern im Verlaufe des Wochenendes geworden. In der Richard-Zimmermann-Straße in Jena haben sich Unbekannte, auf bisher unbekannte Weise, Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus verschafft und sind anschließend in den Kellerbereich gelangt. Hier hebelten der oder die Täter gewaltsam die Kellertüren auf. Ob die Unbekannten auch Beute machen konnten, ist aktuell noch nicht bekannt und muss im weiteren Ermittlungsverlauf geprüft werden.

