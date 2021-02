Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 08.02.2021

Weimar (ots)

Schuhe gestohlen

Nicht schlecht schaute ein 36-jähriger Mann am Sonntagmorgen als er seine Wohnung in der Weimarer Altstadt verließ. Ein unbekannter Dieb hat drei Paar seiner Schuhe, welche vor der Wohnungstür standen, entwendet. Wie der Dieb in das Mehrfamilienhaus gelang, ist nicht bekannt.

Dieb ohne Maske

Am Sonntagnachmittag bat eine Mitarbeiterin eines im Bahnhof befindlichen Geschäftes die Polizei um Hilfe, da sich im Laden ein Kunde ohne Maske aufhielt. Den Aufforderungen der Angestellten kam er nicht nach. Als die Beamten vor Ort auf den 37-jährigen Mann trafen, stellten sie zudem fest, dass er Waren im geringen Wert aus dem Geschäft entwendet hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Diebstahls.

Kellereinbruch

Im Verlauf der vergangenen Woche müssen sich ein oder mehrere unbekannte Diebe widerrechtlich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der F.-Freiligrath-Straße verschafft haben. Von hier gelangten er oder sie in den Keller. Ein Verschlag wurde aufgebrochen und aus diesem Computerhardware im Wert von etwa 300 Euro entwendet.

Brennender Pkw

Vermutlich ein technischer Defekt ist Ursache für den Brand eines Pkw gestern Abend in Kapellendorf. Der BMW eines 44-jährigen Mannes erlitt durch den Brand Totalschaden. Gefahren für Personen oder andere Sachwerte bestand nicht.

Drogen dabei

Im Rahmen einer Personenkontrolle am Sonntagabend in der Weimarer Meyerstraße, übergab ein 40-Jähriger den kontrollierenden Polizisten seinen Rucksack. Hierin befanden sich eine geringe Menge Marihuana. Die Drogen wurden beschlagnahmt, den Weimarer erwartet eine Anzeige.

