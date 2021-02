Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Saale-Holzland für die Zeit vom 05.Februar 2021 - 07.Februar 2021

Jena (ots)

In den Morgenstunden des 05.Februar 2021 stellte eine Angestellte eines Getränkemarktes in Weißenborn, SHK, fest, daß in das Geschäft eingebrochen wurde. Bislang unbekannte Täter drangen in den Verkaufsraum ein und entwendeten daraus Bargeld, Zigaretten und Tabakerzeugnisse im Gesamtwert von ca. 2000,- Euro. Der verursachte Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 3000,- Euro.

Am 05.Februar 2021 staunten die Beamten einer Streifenwagenbesatzung nicht schlecht, als ein vor dem Streifenwagen fahrender Pkw beim Befahren einer Kurve von der Straße abkam und in den Straßengraben rutschte. Die Beamten eilten zu Hilfe und stellten schnell den Grund fest, warum die 67-jährige Fahrzeugführerin die Kurve im Bereich der Christian-Eckardt-Straße in Kahla "zu früh nahm". Beim Öffnen der Fahrertür war deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar, ein erster Test ergab einen Wert von 1,49 Promille. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt, ein Blutentnahme angeordnet und eine Anzeige aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell