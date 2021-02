Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Damit weiter ein Licht aufgeht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine 43-Jährige aus Hermsdorf teilte am Donnerstagabend der Polizei mit, dass sie soeben einen Bewohner des Grünstädter Platzes beobachte konnte, wie dieser ein Stromkabel einer Straßenlaterne in seine Wohnung verlegte. Vor Ort wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass das Kabel professionell bis zu einem Eingang verlegt und hier durch ein Loch in der Wand in den Kellerbereich zu einem Stromverteilerkasten geführt wurde. Es wird vermutet, dass vielleicht der Erdanschluss der Straßenlaterne defekt ist und dies mit dem Kabel überbrückt wurde, dass die Laterne trotzdem in Betrieb genommen werden kann.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell