Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug nicht umgemeldet - Lüge half auch nichts

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 24-Jähriger erwarb im Oktober 2020 einen VW-Golf von einer 29-Jährigen aus Apolda. Am Donnerstagabend wurde der Pkw auf dem Amtsplatz in Stadtroda festgestellt, die Krux hierbei war, dass das Fahrzeug nicht, wie im Kaufvertrag vereinbart, umgemeldet wurde. Als der Täter angetroffen wurde, gab dieser an, dass er angeblich in Haft saß und es ihm eine Ummeldung folglich nicht möglich war. Dies konnte aber durch die eingesetzten Beamten widerlegt werden. Weiterhin wurde bekannt, dass der 24-Jährige den Pkw im öffentlichen Straßenverkehr bewegt, ohne jedoch eine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Die Kennzeichen wurden entstempelt und dementsprechende Anzeigen gefertigt.

