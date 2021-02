Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Negativ aufgefallen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Negativ aufgefallen ist zum wiederholten Mal ein 60-Jähriger in Kahla. Der Mann weigert sich einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und hat aus diesem Grund bereits ein Hausverbot bei einem ortsansässigen Lebensmittelmarkt. Am Donnerstag, gegen 10:15 Uhr, widersetzte sich der Mann aber erneut den Regelungen und wollte in dem Markt einkaufen gehen. Die Person konnte durch die hinzugerufene Polizei festgestellt werden. Er muss sich nun wegen Hausfriedensbruch verantworten.

