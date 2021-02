Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falsche Angaben

Jena (ots)

Mit einem E-Scooter war ein 42-Jähriger in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Jena unterwegs. Ohne Kennzeichen und unter Alkoholeinfluss wurde der Mann im Damaschkeweg in Jena einer Kontrolle unterzogen. Zudem machte der 42-Jährige, der ohne Ausweispapiere unterwegs war, noch widersprüchliche Angaben zu seiner Person. Eine genaue Überprüfung ergab, dass er einfach die Daten seines Bruders angab. Dies hatte wahrscheinlich den Hintergrund, weil mehrere Fahndungsnotizen zum Aufenthalt der Person im polizeilichen Datensystem hinterlegt gewesen sind. Weiterhin machte der 42-Jährige unschlüssige Angaben zur Herkunft des Rollers, sodass vorerst davon ausgegangen werden muss, dass dieser gestohlen wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell