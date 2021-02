Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nichts gefunden

Jena (ots)

Ein vermutlich versuchter Diebstahl wurde am Donnerstagabend bekannt. Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei und gab an, dass durch seine Kamera eine fremde Person in den Morgenstunden aufgenommen wurde, die sich an Kellerverschlägen zu schaffen machte. Der unbekannte Täter betrat das Mehrfamilienhaus in der Brändströmstraße über die geöffnete Hauseingangstür. Doch scheinbar ist der vermeintliche Langfinger nicht fündig geworden, denn dem ersten Anschein nach wurde nichts entwendet.

