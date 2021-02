Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aus Keller geklaut

Jena (ots)

Aus einem Kellerraum der Universitätsklinik Jena wurden im Ziegelmühlenweg in Jena diverse Werkzeuge und Gegenstände entwendet, dies teilte ein Zeuge am Donnerstagabend der Polizei mit. Der oder die Täter sind auf bisher unbekannte weise in das Objekt und anschließend in den Kellerbereich eingedrungen und haben unter anderem eine Bohrmaschine entwendet. Anschließend konnten die Täter unerkannt entkommen.

