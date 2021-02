Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radlerin nicht gesehen

Jena (ots)

Bei einem Abbiegevorgang wurde eine Radfahrerin am Donnerstagfrüh übersehen und leicht verletzt. Gegen 08:00 Uhr wollte eine 44-jährige Opel-Fahrerin von der Ebersstraße in Jena in die Ernst-Heackel-Straße einbiegen. Hierbei übersah die Fahrzeugführerin die querende und vorfahrtsberechtigte 32-Jährige mit ihrem Fahrrad. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die junge Frau leicht und wurde zur weiteren medizinischen Betreuung ins Klinikum gebracht.

