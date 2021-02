LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 05.02.2021

Landespolizeiinspektion Jena

Tor beschädigt

Am Donnerstagnachmittag informierte ein Mann aus Bad Berka die Polizei darüber, dass Unbekannte versuchten seine Garage aufzubrechen. Die Beamten konnten den Mann vor Ort beruhigen. Wahrscheinlich hat lediglich die Witterung in Verbindung mit dem Alter des Garagentores dazu geführt, dass es sich verzogen hatte und somit nicht mehr anstandslos zu öffnen war. Spuren zu einem versuchten Einbruch konnten nicht erkannt werden.

Verkehrskontrolle

In Weimar West führten Beamte der PI Weimar gestern Morgen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Während der 1 ½-stündigen Kontrolle wurden zehn Temposünder festgestellt. Einer der Betroffenen hätte noch mehr Grund sich an die geltenden Regeln zu halten um nicht aufzufallen. Als ihm der Vorwurf der Geschwindigkeitsüberschreitung gemacht wurde, stellte sich heraus, dass der 44-jährige VW-Fahrer gar keinen Führerschein besaß.

Haftbefehl

Am Donnerstagnachmittag kam einem Beamten während seiner Streife im südlichen Weimarer Land ein Pkw entgegen, in dem ein ihm nicht unbekannter Mann saß. Der Mann wurde angehalten und der Verdacht bestätigte sich. Der 33-jährige Mann aus Klettbach war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem bestand gegen ihn Haftbefehl. Er wurde festgenommen und später an eine JVA überstellt.

Kein Versicherungsschutz

In Bad Berka wurde eine Streifenbesatzung gestern Nachmittag auf einen E-Scooter aufmerksam. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges und dessen Lenker fiel auf, dass für den Roller kein Versicherungskennzeichen ausgegeben wurde. Darauf angesprochen, gab der Eigentümer an, dass das Fahrzeug nicht versichert ist. Dies ist bei diesen Rollern aber notwendig. Gegen den 24-jährigen wurde ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Corona-Streifen

Im Rahmen von Streifen zur Überwachung der Einhaltung der geltenden Regelungen hinsichtlich der herrschenden Pandemie, wurden Polizisten der PI Weimar nach Legefeld geordert. Die vorliegenden Informationen zum Fitness-Studio stimmten - es fanden Sportkurse statt. Aber entgegen der Annahmen, handelte es sich um sog. ärztlich verordneten Reha-Sport, der unter Einhaltung sämtlicher AHA-Regeln durchgeführt wurde.

