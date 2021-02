Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am gestrigen Tag einen in Apolda, Straße des Friedens (Parkdeck Marktpassage) geparkten blauen PKW Skoda Rapid an der Beifahrerseite und verlies pflichtwidrig die Unfallstelle. Zeugen werden daher gebeten sich unter der Rufnummer 03644/5410 bei der Polizei in Apolda zu melden.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am gestrigen Nachmittag in Apolda, August-Bebel-Straße wurden 41 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Der Schnellste wurde bei erlaubten 30 km/h mit 51 km/h gemessen.

