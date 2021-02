LPI-J: Eigentümer gesucht!

Landespolizeiinspektion Jena

Weimarer Land/ Weimar (ots)

Mehrere Gartenlauben fielen Langfingern an einem Wochenende im Oktober 2020 zum Opfer. Am Sperlingsberg, in der Ortslage Tannroda, sind zwei bis dato unbekannte Männer auf Beutezug gegangen und haben diverse Gegenstände aus der Gartenanlage "Blaue Tanne" entwendet. Durch eine Wildkamera konnte ein Beweisvideo gesichert werden, welches die Männer während der Tatausführung filmte. Auf dieser Grundlage konnte ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt und ein Stubendurchgang bei den polizeilich bekannten Tätern aus Weimar gemacht werden. Hierbei konnten nicht nur Beweismittel und Beutegut sichergestellt werden, sondern es wurden auch Gegenstände aufgefunden die vermuten lassen, dass diese ebenfalls aus vorangegangenen Diebstahlshandlungen stammen. Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern. Kennt jemand die abgebildeten Gegenstände? Wurde jemand selber Opfer einer Diebstahlshandlung und erkennt einen der Gegenstände als sein Eigentum wieder? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizeistation Bad Berka unter 036458 583-0 oder unter PS.Bad-Berka@polizei.thueringen.de

