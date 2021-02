Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ausraster durch Maschinendefekt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Die Contenance verlor ein 25-Jähriger aus Gera am Mittwochmittag in Crossen an der Elster. Als Mitarbeiter einer dort ansässigen Firma bediente er eine Maschine, welche plötzlich und unerwartet den Geist aufgab. Ein Arbeitskollege wollte den jungen Mann unterstützen und versuchte die Maschine zu reparieren, als der Geraer grundlos ausrastete und in der Umkleidekabine einen Spiegel und einen Seifenspender mit der bloßen Hand beschädigte. Hierdurch zog sich die 25-Jährige eine Verletzung an der rechten Hand zu. Warum er plötzlich die Contenance verlor ist ungewiss.

