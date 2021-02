Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: PKW entwickelt Eigenleben

Jena (ots)

Ein VW machte sich am Mittwochnachmittag im Forstweg in Jena selbstständig. Auf Höhe der Kochstraße parkte der Fahrzeugnutzer seinen Pkw an einer abschüssigen Straße am rechten Fahrbahnrand ab. Scheinbar aufgrund einer unzureichenden Sicherung rollte der VW bergab und kollidierte hier mit drei weiteren Fahrzeugen. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, der VW musste schließlich von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell