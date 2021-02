Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheiben beschossen und beschädigt

Jena (ots)

Am Emil-Höllein-Platz in Jena haben Unbekannte die Schaufenster eines Geschäfts beschädigt. Vermutlich mit einem Stein warfen der oder die Täter gegen zwei Schaufenster und verursachten Sachschaden. Es konnten vor Ort drei Einschlagstellen festgestellt werden. Aktuell geht man davon aus, dass die Tatzeit am vergangenen Wochenende liegt. Ebenso haben Unbekannte zwei Fenster an einem Sanierungsobjekt im Lerchenfeld beschädigt. Hier haben der oder die Täter, vermutlich mit einer Luftdruckwaffe oder einem Katapult, auf die Scheiben gezielt und dadurch die äußere Scheibe der Fenster beschädigt. Projektile oder ähnliches konnten vor Ort aber nicht aufgefunden werden. Hinweise zu möglichen Tätern liegen bei beiden Ereignissen aktuell noch nicht vor.

