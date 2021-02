Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medienbericht der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum vom 02.02. bis zum 03.02. wurden zwei Vorhängeschlösser einer Werkzeugkiste, welche auf der Ladefläche eines Kleintransporters befestigt ist, aufgebrochen. Aus dem Inneren wurde ein Steinschneider mit Benzinmotor der Marke Stihl im Wert von 1200 EUR entwendet. Der Kleintransporter parkte in Bad Sulza, in einer Parkbucht im Ernst-Thälmann-Ring auf Höhe der Hausnummer 6, quer zur Fahrbahn.

Die Feuerwehr Apolda musste am Mittwochnachmittag schon wieder wegen eines Brandalarmes ausrücken. Im Garagenkomplex Stobraer Straße wurde auf einer Grünfläche neben den Garagen ein Pkw, umgangssprachlich als Hundefänger bezeichnet, lichterloh brennend festgestellt. Personen waren nicht in Gefahr. Was der Auslöser des Brandes war, kann momentan noch nicht gesagt werden. Die Beamten der Kriminalpolizei Jena haben die Ermittlungen dazu aufgenommen. Eine Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftaten. Zeugen werden daher gebeten sich unter der Rufnummer 03644/5410 bei der Polizei in Apolda zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell