Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mysteriöse und dubiose Geschichten

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mitteilungen über Mafiageschäfte, Menschhandel, Bedrohungen und Mord gingen im Laufe des Dienstages bei der Polizei in Stadtroda ein. Ein Mann aus Eisenberg rief vermehrt an und teilte völlig zusammenhangslos von dubiosen Gegebenheiten in seiner Nachbarwohnung mit. Kinder würden festgehalten werden, eine Frau mit einer Waffe bedroht und Personen unter Schneewehen begraben. Es sei nur eine Frage der Zeit bis die Mafia bei dem 39-jährigen Mitteiler aufschlägt und auch ihn tötet. Der Mitteiler ist bei der Polizei kein Unbekannter. Bereits in der Vergangenheit wählte er vermehrt den Notruf und gab an, dass mysteriöse Dinge in seiner unmittelbaren Umgebung ablaufen. Auch diesmal bestätigte sich keiner der angegeben Sachverhalte und der Mann wurde erneut in eine Klinik eingewiesen.

