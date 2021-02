Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter verletzt sich selber

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 15-Jähriger war am Dienstagabend mit zwei Kumpels in Laasdorf unterwegs. Als die drei Jungen die Schulstraße entlang liefen, machten die Freunde den 15-Jährigen darauf aufmerksam das dieser Beschmutzungen an der Jacke habe. Unvermittelt kam ein 34-Jähriger aus dem Haus, lief auf den 15-Jährigen zu und gab ihm grundlos eine Kopfnuss. Als der Junge am Boden lag, schliff der Mann ihn noch ein paar Meter über den Boden, wobei der 15-Jährige leichte Schürfwunden erlitt. Anschließend verschwand der Täter, so schnell wie er erschienen ist, wieder im Wohnhaus. Als die Polizei vor Ort eintraf, konnten sie den vermeintlichen Täter nicht antreffen, allerdings erledigte sich das Problem relativ zügig von alleine. Nach Rücksprache mit dem Klinikum Jena wurde bekannt, dass soeben eine männliche Person aus Laasdorf mit einer Stirnverletzung vorstellig geworden war. Der Mann gab an, dass er angeblich seine Hantelbank auf den Kopf bekommen habe. Unvermittelt verlegten Polizeibeamte vor Ort und konnten den Mann antreffen. Dieser räumte schlussendlich die Tat ein und gab an, aus Stress überreagiert zu haben.

