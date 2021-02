Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 03.02.2021

Weimar (ots)

Drogen dabei

Am Dienstag gegen Mittag geriet in Weimar West eine 45-jährige Frau in eine Polizeikontrolle. Hierbei fiel auf, dass sie während der gesamten Maßnahme versuchte etwas vor dem Beamten zu verstecken. Letztlich misslang das. Bei der Frau aus Weimar Nord konnte eine geringe Menge Drogen aufgefunden werden. Eine Erlaubnis zum Erwerb oder dem Besitz der Substanz hatte sie nicht.

Fahrräder gestohlen

Ein technischer Defekt führte dazu, dass die Eingangstür eines Studentenwohnheims in der Südstadt für jedermann zu öffnen war. Hierdurch gelangen der oder die unbekannten Täter in den Keller des Hauses und entwendeten zwei Fahrräder. Auch die Schlösser, mit denen die Räder zusätzlich angeschlossen waren, stellten für den oder die Täter kein Hindernis dar. Der genaue Wert der entwendeten Fahrräder ist noch nicht bekannt.

Ohne Fahrerlaubnis

In Hopfgarten geriet gestern Nachmittag die Fahrerin eines Peugeots in eine Verkehrskontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass die 28-jährige Frau aus Niederzimmern keine Fahrerlaubnis hatte. Ihr Verhalten ließ zudem auf die Einnahme verbotener Substanzen schließen. Eine Blutentnahme soll hierüber Aufschluss bringen.

Haftbefehl

An seiner Wohnung in Bad Berka wurde gestern ein 36-jähriger Mann angetroffen gegen den ein Haftbefehl bestand. Durch die Zahlung der Geldstrafe konnte der Mann aber die Verbringung in eine JVA abwiegeln. Ebenso erging es gestern Abend einem Mann aus Weimar Nord. Er wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle angetroffen. Nachdem der Mann festgenommen wurde, kümmerte sich ein Bekannter um die Zahlung seiner Geldstrafe, so dass der Weimarer wieder auf freien Fuß gesetzt werden konnte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell