Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Im Zeitraum von Montag zu Dienstag parkte ein 35-Jähriger seinen Pkw Peugeot vor dem Hausgrundstück Nr. 4 der Stobraer Straße in Fahrtrichtung Stobra am rechten Fahrbahnrand ab. Als er sein Fahrzeug wieder nutzen wollte, stellte er einen Frontschaden an seinem Pkw fest. Augenscheinlich hatte ein anderer Fahrzeugführer versucht vorwärts in die Parklücke einzufahren. Dabei streifte er den Pkw Peugeot so, dass er nahezu vollständig die vordere Stoßstange abriss. Danach entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle. Am Pkw Peugeot entstand ein Schaden von ca. 1000 EUR.

Erneut wurde ein 75-Jähriger, welcher bereits am Montag ohne gültige Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz mit seinem Pkw Skoda Fabia festgestellt wurde, am Dienstag auf dem Heidenberg fahrenderweise gesichtet und angehalten. Auf Nachfrage gab er an, Einkaufen gewesen zu sein. Da der Fahrzeugführer uneinsichtig und unbelehrbar war, wurde das Fahrzeug auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Erfurt beschlagnahmt.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B87 auf Höhe An der Poche, wurden am Dienstag von 13:00 Uhr bis 20:30 Uhr 804 Fahrzeuge gemessen. Davon wurden 44 Verwarngeld- und 4 Bußgeldverstöße festgestellt. Die maximal gemessene Geschwindigkeit lag bei 114 km/h bei erlaubten 70 km/h.

Zwischen Oberndorf und Kapellendorf wollte am Dienstagnachmittag auf Höhe der Niedermühle ein Reh die Straße überqueren. Dabei wurde es von einem Pkw Audi A4 erfasst und verendete noch an der Unfallstelle. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw Audi entstand am Kotflügel und Stoßfänger vorn rechts ein Schaden in Höhe von ca. 500 EUR.

