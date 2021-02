Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto machte sich selbstständig

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Gegen 10:30 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei in Stadtroda und gab an, dass ein Pkw auf Höhe des Busplatzes in Eisenberg mitten auf der Straße steht und diese blockiert. Zudem sind wohl alle Türen geöffnet. Die Zeugin geht davon aus, dass sich das Fahrzeug selbstständig gemacht hat. Vor Ort konnte der Pkw in mitten der Walther-Rathenau-Straße vorgefunden werden, auch der Originalschlüssel steckte noch im Wagen. Durch die Beamten wurde das Fahrzeug umgesetzt, um die Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer zu beseitigen. Wenig später konnte der 79-jährige Nutzer ausfindig gemacht und der Schlüssel, sowie das unbeschädigte Fahrzeug, an ihn übergeben werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell