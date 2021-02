Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abgehauen

Jena (ots)

Ein 16-Jähriger klaute am Montagmittag in einem Supermarkt in der Rudolstädter Straße in Jena Tabakwaren. Gegen 11:30 Uhr begab sich der Junge in die Filiale, nahm vier Schachteln Tabak im Gesamtwert von 36 Euro an sich und verließ im Anschluss, ohne zu bezahlen, den Markt. Der Sicherheitsdienst konnte den Diebstahl allerdings beobachten, den 16-Jährigen auf seiner Flucht stoppen und bis zum Eintreffen der Polizei unter Kontrolle halten.

