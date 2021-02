Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrraddiebe unterwegs

Jena (ots)

Ein hochwertiges Mountainbike der Marke "Propain" wurde in der Nacht zu Montag in der Oßmaritzer Straße entwendet, wie der 38-Jährige Eigentümer am Montagvormittag mitteilte. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses und nahmen das Fahrrad im Wert von etwa 4000 Euro, sowie einen Rucksack und weitere Zubehörteile an sich. Fortfolgend konnten der oder die Täter unerkannt entkommen. Auch in der Stifterstraße wurde ein Diebstahl bekannt. Aus einer Tiefgarage, in der mehrere Fahrräder untergebracht waren, entwendeten unbekannte Täter ein schwarz-grünes Cube. Nachdem der Unbekannte alle verfügbaren Fahrräder zurecht stellten, entschied sich der Täter jedoch nur das Cube an sich zu nehmen und konnte im Anschluss unerkannt entkommen.

