Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 02.02.2021

Weimar (ots)

Dumm gelaufen

Gestern Nachmittag wurde ein Radfahrer im Industriegebiet Nord einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er verbotenerweise während der Fahrt telefonierte. Förmlich mit seinem Ausweis zog der 31-Jährige ein Behältnis mit aus der Tasche, das die Beamten stutzig werden ließ. Auf eine konkrete Nachfrage übergab der Weimarer nun auch noch eine Substanz, bei welcher die Droge Crystal vermutet wird.

Glück gehabt

Vermutlich durch Selbstentzündung geriet gestern der Schornstein eines Hauses in Gutendorf in Brand. Glücklicherweise konnte die alarmierte Feuerwehr den Brand schnell löschen, so dass der 55-jährige Bewohner des Hauses keinen Schaden zu beklagen hatte.

Kennzeichenmissbrauch

Während einer Streifenfahrt stellten Beamte der PI Weimar in der vergangenen Nacht in Holzdorf einen VW fest, an dem ein entstempeltes Kennzeichen angebracht war. Bei einer eingehenderen Prüfung kam heraus, dass das Kennzeichen in dieser Form auch nie für den Wagen ausgegeben wurde. Der mutmaßliche Besitzer konnte bisher nicht befragt werden. Vorerst wurden die Tafeln sichergestellt.

Fahrräder gefunden

Eigentlich wollte der Geschädigte eines Fahrraddiebstahls nur sein Eigentum wieder zurück. Bei einem Online-Anzeigendienst fand er sein Rad wieder. Gemeinsam mit der Polizei vereinbarte der Weimarer ein Treffen mit dem vermutlichen Dieb. Das Rad, welches der 38-Jährige bei sich hatte, gehörte wahrlich dem Diebstahlsopfer. Dessen nicht genug, im Rahmen weiterer Ermittlungen wurden in der Wohnung des Beschuldigten und seinem näheren Umfeld 17 Fahrräder festgestellt, von denen der Mann nur für eines einen Eigentumsnachweis besaß. Die Räder wurden sichergestellt. Derzeit laufen die Ermittlungen zu den Besitzern.

