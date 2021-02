Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medienbericht der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Am Montagmittag wurde in der Moskauer Straße ein 75-Jähriger mit seinem Pkw Skoda Fabia einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht versichert ist und der Fahrer ein Fahrverbot hatte.

Auf der Kreisstraße zwischen Oberndorf und Kapellendorf, sprang einem 34-jährigen Fahrer eines Pkw Ford von rechts ein Reh vors Fahrzeug. Ein Aufprall konnte nicht mehr verhindert werden. Das Reh ließ sich augenscheinlich verletzt am Fahrbahnrand nieder, entfernte sich jedoch später in unbekannte Richtung. Am Pkw Ford entstand auf dem ersten Blick kein Schaden. Es konnten aber Reste vom Haar eines Tieres am Kotflügel/Stoßfänger festgestellt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell